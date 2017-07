A condenação de Lula e o “causo” da galinha

Artigos

Perseu Gentil Negrão

Perguntaram-me se em razão da condenação no caso do tríplex, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ser candidato em 2018.

Ocorre que a sentença do juiz Sérgio Moro somente terá todos os seus efeitos, depois que for revista pelo Tribunal Regional Federal (TRF). Assim, se a sentença for confirmada impedirá que o senhor Lula seja candidato (chamada Lei da Ficha Limpa). Acontece que para isso, o processo deverá ser julgado até agosto de 2018. Os jornais têm noticiado que o TRF demora, em média, um ano. O que pouco tem se falado é que há incontáveis recursos: embargos de declaração da sentença; apelação; embargos de declaração do acórdão (decisão do Tribunal); embargos infringentes (se a decisão do Tribunal não for unânime); recurso especial para o STJ; recurso extraordinário para o STF. Além, é claro, dos habeas corpus e mandados de segurança. E “la nave va”.

Narro o “causo” da galinha, para que o leitor tire sua conclusão. Conta-se que no início do dilúvio, houve um grande tumulto na arca, ocasionado pela galinha. Noé se aproximou e indagou à “penosa” o que ocorrera, sendo por ela informado que sua vagina fora furtada. A polícia foi chamada e elaborou um boletim de ocorrências. Noé determinou, também, a instauração de uma sindicância, para apurar negligências dos funcionários. Dias depois, uns bichos da oposição apresentaram requerimento para instauração de CPB (Comissão Parlamentar de Bichos). Os dias passaram. A polícia solicitou mais prazo para concluir o inquérito. A comissão sindicante apresentou relatório inconclusivo. A Comissão Parlamentar não conseguiu “quórum” para se reunir. Noé, cauteloso, determinou a instauração de um processo administrativo. O dilúvio continuou. O processo administrativo nada concluiu. A polícia não terminou o inquérito. A CPB só discutiu quem seria o relator. O dilúvio acabou, sem estar solucionado o infortúnio da galinha.

Em terra firme, a galinha contratou um advogado, que ingressou com uma “Ação de recuperação da vagina”. Moral da história: há mais de 2 mil anos a ação está tramitando e ainda não foi definitivamente julgada. Fala-se que a “penosa” ganhou em todas as instâncias, mas está na fila dos precatórios.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo