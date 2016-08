A ciência aplicada em ação social

Comentários (0) Cidades Like

DANILO SANS

O professor de Engenharia de Software e de Programação da Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes (Fatec), Leandro Luque, de 34 anos, aplica o conhecimento para desenvolver tecnologias assistivas que facilitam a comunicação de pessoas com deficiência – o mesmo tipo de ferramenta que ajudou o filho dele a se recuperar de um acidente de carro sofrido em 2010.

Em maio deste ano, Luque desenvolveu um projeto que amplia sua capacidade de produção e, com ele, foi selecionado para o Young Leaders of America Initiative (Ylai), programa do Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos que promove a capacitação de empreendedores sociais e comerciais da América Latina e do Caribe. Na edição do ano passado, os selecionados apresentaram seus projetos ao presidente Barack Obama e para possíveis financiadores, como o SEO do Facebook, Marck Zuckerberg.

O processo seletivo consiste no envio de um plano de negócios para a criação de uma empresa com ou sem fins lucrativos. “No meu caso, eu submeti o projeto que está alinhado com a pesquisa que faço na Fatec, para o desenvolvimento de tecnologias assistivas voltadas a pessoas com deficiência”, completa.

A ideia é criar uma instituição que funcione dentro da própria Fatec, com parcerias com entidades de reabilitação, como a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

“Eu enviei o plano de negócios e, depois de um mês, me contataram dizendo que eu tinha sido um dos 600 semifinalistas”, conta o professor. Depois, uma entrevista em inglês foi realizada, na qual ele precisou explicar detalhes do plano de negócios, de que forma o projeto envolveria alunos da Fatec, como a sociedade poderia se beneficiar dele, qual era a visão de empreendedorismo e de liderança do professor, entre outras.

No dia 5 de agosto, chegou a resposta: ele tinha sido aprovado. Ainda não é possível saber quantos foram os finalistas, mas é possível ter uma ideia sobre como o programa é restrito com os números da última edição, quando apenas 20 pessoas foram selecionadas.

“Fiquei muito contente quando soube da aprovação, porque acabei me inscrevendo de última hora e estava meio desacreditado. Há pessoas que se dedicam integralmente para isso, e eu, com minha vida dupla de pesquisador e professor, não achei que seria selecionado. Foi mesmo uma surpresa”, ressalta.

Luque viaja aos Estados Unidos no próximo dia 3 de outubro. A primeira estadia dele será em Dallas. No dia 8, segue pra Nevada e, na última semana, vai para Washington, onde permanece até 10 de novembro.

Durante a primeira etapa (Dallas e Nevada), ele fará contato com um mentor que acompanhará a atividade dele dentro do programa. “Vou visitar várias empresas de universidades para um treinamento prático de empreendedorismo”, diz. No caso dele, o treinamento será focado em instituições sem fins lucrativos.

Na segunda parte, ele segue para Washington, onde apresentará o plano de negócio ao alto escalão do Governo dos Estados Unidos e para potenciais investidores. Voltando ao Brasil, ele continua sendo acompanhado pelo mentor.

“É algo que vai contribuir muito com conhecimento e experiência. Além disso, é uma oportunidade muito boa para conseguir investimento”, avalia o professor.





Empresa júnior vai ampliar atuação junto a entidades

O plano de negócios elaborado pelo professor Leandro Luque e selecionado para participar do Young Leaders of America Initiative (Ylai) consiste na criação de uma empresa junior, com funcionamento na Cidade e participação de alunos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes.

É mais ou menos o que o professor já desenvolve com o trabalho de pesquisa executado por ele na Fatec, mas em uma escala bem maior. O aluno, diz, tem uma função muito importante no processo, mas não dá para deixar tudo na mão apenas do aluno, é preciso envolver gente com mais experiência também.

“Como a ideia é montar uma empresa que atenda a várias outras instituições, vou precisar de gente do mercado para apoiar” explica Luque. Além dos equipamentos, da criação legal da empresa, o investimento também serviria para o pagamento de salários. Luque ainda não calculou o investimento necessária para a manutenção da empresa, até porque ele não sabe ainda qual o teto de um possível aporte.

Na Fatec, o professor já realiza pesquisa em tecnologia assistiva. “É um sonho montar uma estrutura para prestar esse tipo de serviço”, ressalta. Entretanto, sem investimentos para bancar bolsa a alunos, contratar mão de obra especializada e comprar equipamentos, o trabalho não consegue ir muito além da pesquisa.

Entretanto, o trabalho, que já dura quatro anos, já resultou na criação de um aplicativo para tablet que facilita a comunicação de pessoas com autismo e paralisia cerebral. O programa foi desenvolvido em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes e auxilia no aprendizado de pelo menos 200 alunos da instituição.

A ideia da empresa é continuar criando tecnologias que diminuam as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência na comunicação, o que poderá ser muito útil para facilitar a interação entre aluno e professor.