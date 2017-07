A Cidade merece

Editorial

O que os postos danificados por acidentes automobilísticos, vândalos ou avariados pela ação do tempo diz em relação ao nosso espaço público? Diz muito sobre a violência do trânsito, o descaso com o patrimônio público, depredado à exaustão por inconsequentes, e as falhas na zeladoria da Cidade.

Vivemos tempos sombrios, onde o que acontece na porta da casa das pessoas não provoca reações como a pressão à concessionária responsável pela troca e manutenção dos postes e ao poder público, em todas as esferas, que negligencia os contratos públicos, onde estão descritos as obrigações das partes.

No nosso caso, temos um bom exemplo. Após o desleixo com a situação dos reparos e manutenção dos fios conectados aos postes, um grupo de vereadores começou e conseguiu bons resultados na cobrança do ordenamento do cabeamento. Ainda hoje há fios soltos, mas a situação já foi pior. A ação da Câmara foi importante para coibir algo que não caminhava bem.

Porém, aos poucos, a precarização do serviço nessa área chega a uma situação perigosa, como demonstram as fotografias publicadas na nossa edição de ontem. Esse estado de coisas coincide com o enfraquecimento e o desânimo generalizado do cidadão e das poucas entidades defensores dos interesses coletivos.

Fios partidos ou caídos costumam ficar assim durante semanas, até mesmo em locais de passagem intensa de pessoas e veículos. Aqui, cabe outra análise, sobre a forma como o cidadão tem se portado ao se calar mesmo quando uma situação é notoriamente arriscada para ele próprio.

As pessoas, infelizmente, estão desgastadas com a depreciação do serviço público e privado – que o diga quem tem plano de saúde e demora semanas para conseguir uma determinada consulta, ou quem vê um buraco na rua fazendo aniversário. Quem paga por um serviço ou a alta carga tributária brasileira não pode ser tratado dessa maneira.

Este jornal se mantém a postos. E segue registrando esses impropérios, cobrando soluções. Reconhecemos que as promessas da EDP são válidas, mas precisam ser cumpridas imediatamente. Há de se criar mecanismos para o rápido conserto ou troca das estruturas. Quem atesta a segurança das pessoas e veículos ao lado dos postes avariados?

A mobilização da poder público municipal no monitoramento desses pontos avariados deveria melhorar. A Cidade merece mais respeito, mais cuidado.