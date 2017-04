A Cidade insegura

Editorial

Notícia 1 – Até ser feito um comunicado da direção do Colégio Alfabeto, localizado no Parque Santana, sobre os assaltos no Parque da Cidade, estudantes da escola testaram uma forma de despistar os ladrões que tentaram e ameaçavam roubar os tênis da garotada. Eles passaram a frequentar o lugar, descalços. Não resolveu. Dois roubos de celulares determinaram o fim do idílio entre os garotos e o equipamento público de lazer e esporte aberto no final do ano passado, numa região densamente habitada, onde algumas poucas praças promovem a integração e a convivência entre o morador e a Cidade.

Notícia 2: Um cachorro, o Yellow, faz a “segurança” do Terminal Rodoviária Geraldo Scavone, segundo afirmam trabalhadores, taxistas e passageiros. Na vizinhança da Estação Estudantes, um abaixo-assinado circula entre os frequentadores da rodoviária, hoje administrada pela Prefeitura, e solicita reforço para o “policiamento” canino, principalmente nos finais de tarde, quando desocupados, em grupos, chegam de trem e amedrontam quem estiver por ali, inclusive, os funcionários, ameaçados durante o próprio turno de trabalho. O cão, adotado pelos taxistas há algum tempo, valeu-se da falha da segurança para retribuir os cuidados recebidos. Ele “pressente o perigo de longe e quando qualquer suspeito aparece, ele rosna, late e intimida, até a pessoa se afastar”, conta um dos taxistas. O perfil dos que burlam a rotina entre as chegadas e partidas de ônibus parece ter sido captado pelo animal: é malquisto por Yellow, quem usa boné e chinelos, e fala alto.

Preocupa como os relatos de violência e temor relatado pela comunidade do Colégio Alfabeto sobre o novo parque, que possui guardas municipais em período integral, um deles, caseiro no local, e da rodoviária, um espaço que recebe milhares de pessoas por dia, estão incorporados na rotina da Cidade. Situações semelhantes ocorrem em avenidas comerciais, em lojas, escritórios, outras praças, etc. E, por hora, há apenas um “Yellow” na Cidade.

O caso do Parque da Cidade aponta para algo ainda mais alarmante, mas que pode ser solucionado, e nem é preciso muito. O lugar conta com dois guardas municipais mantidos de segunda à sexta-feira, e os seis agentes destacados para garantir o sossego dos visitantes nos finais de semana. Como sugere a Associação Amigos do Parque da Cidade (AmaParque), algumas mudanças na maneira de atuar desses guardas, podem fazer a diferença.

Nem descalços, os estudantes podem frequentar um equipamento caro e necessário para pacificar as pessoas: quem pratica vivências lúdicas, prazerosas, como as proporcionadas pelo esporte e o lazer, tende a ser mais zeloso consigo e com o outro, com a comunidade.

Mesmo com as preocupações, a direção da escola elogia o Parque da Cidade porque ele cumpre aquilo que os construtores defenderam desde o lançamento do projeto. Ele valorizou o Parque Santana, acabou com os incêndios, os pontos de consumo de drogas, a sujeira da área desocupada durante anos.