‘A Cidade dos Livros’ em cartaz no Vasques

Caderno A - Capa

Um espetáculo indicado para público de todas as idades é atração amanhã no palco do Teatro Vasques. “A Cidade dos Livros” com a Trupe de Quintal Simbólico (TQ’S) será encenado em dois horários, às 15h30 e 20 horas. O ingresso tem preço único de R$ 3,00.

O espetáculo gira em torno de uma turma preocupada em salvar o mundo da imaginação proporcionado pelos livros. A preocupação se deve ao avanço da tecnologia. Entram em cena, então, personagens como Canela de Papel para enfrentar o Capitão Mídia.

A mobilização que envolve a fadinha Cidinha, Sabedoria, ao lado de Canela de Papel, tenta impedir a dominação tecnológica do Capitão Mídia, que está levando principalmente crianças a deixar de lado os livros e as histórias. Eles querem manter intacto o mundo dos sonhos e fantasias.

Guiados pela Sabedoria, embarcam nessa luta que é uma aventura. Mas, para isso, precisam da ajuda de uma garota. Ela é a Pipoca, que tem em seu poder o livro onde se encontra a chave para a salvação de todos.

O texto da montagem é de Filipe Amato e Rosangela Nogueira. No elenco estão Rayane Luiza, Lucas Rodrigues, Agnes Oliveira, Sofia Kulsar, Gabriel Pereira e o próprio Filipe Amato.

O Teatro Vasques está localizado na Rua Dr. Corrêa, 515, no Largo do Carmo. O telefone é 4798-1747.