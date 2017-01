A caminho das grades

Cartas

Eike Batista, para muitos um gênio, agora sob encalço da Operação Eficiência, já é considerado foragido da Justiça e um dos mais procurados do mundo! Este empresário que encontrou todas as facilidades durante a corrupta gestão petista, quase consegue realizar seu sonho de ser o homem mais rico do planeta. Na mesma velocidade pagava também as mais gordas propinas do universo. E dos US$ 100 milhões que a Polícia Federal e Procuradoria da República descobriram em contas no Exterior do encarcerado ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que de Eike Batista, recebeu em bancos do Panamá e no Uruguai,US$ 16,5 milhões. O foragido empresário, que está no Exterior – mas, seu advogado diz que ele vai se entregar – é um potencial novo delator-bomba, porque não vai querer apodrecer na cadeia. E o Lula e seus camaradas que se cuidem, porque foi durante a sua gestão no Planalto que Eike conseguiu empréstimos de pai para filho no BNDES, além outras facilidades.

Paulo Panossian

