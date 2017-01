A Câmara de Mogi e as imagens religiosas

Informação

A retirada de todas as imagens religiosas do interior da Câmara Municipal e o fim dos convites para que religiosos ocupem lugares de destaques em eventos patrocinados pelo Legislativo foram solicitados ao presidente Carlos Evaristo de Souza (PSD), por meio de um requerimento assinado pelo ativista político Mário Berti, no decorrer desta semana. Ainda não se sabe como irá reagir o vereador, que além de presidir a Câmara, também é bispo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em documento protocolado junto ao Legislativo, Berti alega que o Estado brasileiro é laico “desde a época da proclamação da República, por meio de um decreto de 17 de janeiro de 1890, que extinguiu o padroado”. Ainda segundo ele, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 consagra “serem todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tendo todos o direito de ter a sua própria crença ou não ter crença alguma, razão pela qual dentro de repartições públicas, incluindo a sede do Poder Legislativo local, não deve impor aos munícipes que ali frequentam o símbolo religioso de parlamentares ou qualquer outro funcionário público”. Por ser a Câmara uma repartição pública pertencente ao domínio público, ou a toda população, o autor do requerimento considera “uma ofensa ao princípio da isonomia” a presença de símbolos religiosos em suas dependências. Berti implicou até mesmo com a presença do bispo católico, dom Pedro Luiz Stringhini, na solenidade de posse dos vereadores e prefeito, ocupando lugar de destaque na Mesa, “como se fosse uma autoridade fundamental para o ato”. Ele questiona, então, por que outros religiosos também não foram chamados para a solenidade e para compor a mesa. Ela cita o caso da Maçonaria, “que sempre teve participação na história política do País”. E, por fim, cita as declarações de um padre católico, frei Demétrius dos Santos Silva, da Capital, que, em entrevista à Folha, também defendeu a retirada dos símbolos religiosos de repartições públicas, afirmando: “Não quero mais ver a Cruz nas câmaras legislativas, onde a corrupção é a moeda mais forte”. Segundo o padre, “é preciso retirar a Cruz das repartições porque Cristo não abençoa a sórdida política brasileira, causa das desgraças, das misérias e sofrimentos dos pequenos, dos pobres e dos menos favorecidos”. Polêmica à vista.

Taboão

O deputado Gondim Teixeira (SD) solicitou agendamento de audiência com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) para tratar da construção de um acesso ao Bairro do Taboão, onde se localiza o futuro distrito industrial de Mogi. No dia 1º de fevereiro, o mesmo tema será tratado junto à Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), já preparando o encontro com o governador, onde deverão estar presentes os demais deputados representantes do Alto Tietê.

Para 2018

Fonte bem informada revelou à coluna que pode estar nos planos do deputado federal Roberto de Lucena (PV) um possível lançamento do vereador mogiano e seu companheiro de partido, Caio Cunha, como candidato a deputado estadual na eleição do próximo ano. Quer aproveitar a penetração do mogiano junto aos internautas e grupos de defesa do meio ambiente, que lhe garantiram o posto de mais votado para a Câmara de Mogi, no pleito passado. Detalhe: Caio é evangélico, a exemplo de Lucena.

TV Comunitária

O assessor da Presidência da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, Fábio Pereira, é o novo responsável pela TV Mogi, atual denominação do canal de televisão comunitário da NET, que pode ser acessado na Cidade pelos 90 mil assinantes da empresa na Cidade. Pereira vem intensificando contatos com diferentes entidades e clubes de serviços mogianos para conseguir elevar de seis para 25 o número de concessionários com programação local na grade do Canal 9.

Inauguração

O arcebispo metropolitano de São Paulo, dom Odilo Scherer, participa, na próxima segunda-feira, dia 30, às 10 horas, da inauguração das novas instalações da Faculdade Paulo VI, e Filosofia e Teologia, vinculada à Diocese de Mogi. A celebração eucarística presidida pelo visitante acontecerá na sede da instituição, localizada na área da antiga Casa do Cursilho, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no Mogilar.

Cotidiano



Frase

O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer.

Abraham Lincoln(1809-1865), foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América, que morreu assassinado