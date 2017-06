A cada quatro dias, Mogi registra uma morte violenta, mostra estudo

QUADRO DESTAQUE

Mogi das Cruzes registra uma morte violenta a cada quatro dias, sendo 80% figuradas por homicídios e o restante como morte violenta com causa indeterminada (MVCI). No entanto, dos cinco municípios da Região com mais de 100 habitantes, a Cidade ocupa o quarto lugar, com 81 casos registrados em 2015, o que representa uma taxa de 19,1 mortes por ano a cada 100 mil habitantes. Isso é o que mostra a pesquisa ‘Atlas da Violência 2017′, organizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O levantamento foi realizado com base nos dados do Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, e nos registros policiais publicados no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ao final do estudo, um ranking apontou as 304 cidades mais violentas do Brasil. Na Região, Itaquaquecetuba tem o índice mais preocupante. Em 2015, ano utilizado como parâmetro para a listagem, a Cidade apresentou 80 mortes por homicídio e sete por causa não identificada. É possível dizer que a cada 4,19 dias uma pessoa é assassinada na Cidade.

Em segundo lugar aparece Suzano, com taxa de morte violenta de 24,5 para cada 100 mil suzanenses. Na contramão, Ferraz de Vasconcelos apresentou o melhor índice entre os cinco municípios que integraram o estudo. A taxa para este tipo de morte, à época, foi de 17,3 para 100 mil habitantes.

Apesar do porte de arma ser restrito no País, a arma de fogo foi utilizada em 71,9% dos homicídios registrados no Brasil em 2015. Das 59.080 ocorrências do tipo, 41.817 decorreram do porte de arma. No continente Europeu, este tipo de artefato representa 21% das mortes.

O Atlas traçou ainda o perfil socioeconômico das vítimas. Com isso, foi possível verificar que de cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos como se vivessem em situação de guerra. A estimativa é que esta parcela da população tem 23,5% a mais de chances de sofrer assassinato em relação a outros cidadãos.

Outro ponto analisado foi o assassinato de mulheres, que em 2015 marcou 4.621 casos, o que corresponde a uma taxa de 4,5 mortes para cada 100 mil mulheres. Se comparados os dados entre 2005 e 2015, os registros aumentaram 7,3%. Entretanto, quando analisamos os anos mais recentes, verificamos uma melhora gradual, tendo este indicador diminuído 1,5% entre 2010 e 2015 e sofrido uma queda de 5,3% apenas no último ano da série.

Estados

Os estados que apresentaram crescimento superior a 100% nas taxas de homicídio no período analisado estão localizados nas regiões Norte e Nordeste. O destaque é o Rio Grande do Norte, com um crescimento de 232%. Em 2005, a taxa de homicídios no Estado era de 13,5 para cada 100 mil habitantes. Em 2015, esse número passou para 44,9. Em seguida estão Sergipe (134,7%) e Maranhão (130,5). Pernambuco e Espírito Santo, por sua vez, reduziram a taxa de homicídios em 20% e 21,5%, respectivamente. Porém, as reduções mais significativas ficaram em estados do Sudeste: em São Paulo, a taxa caiu 44,3% (de 21,9 para 12,2), e, no Rio de Janeiro, 36,4% (de 48,2 para 30,6).

Mais violentas

Altamira, no Pará, lidera a relação dos municípios mais violentos, com uma taxa de homicídio somada a MVCI de 107. Em seguida, aparecem Lauro de Freitas, na Bahia (97,7); e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe (96,4). As regiões Norte e Nordeste somam 22 municípios no ranking dos 30 mais violentos em 2015.









NÚMERO DE MORTES VIOLENTAS NA REGIÃO Cidade Hom. 2015 Nº MVCI Taxa* 69º Ferraz 25 7 17,3 77º Mogi 65 16 19,1 83º Poá 18 5 20,2 112º Suzano 46 24 24,5 114º Itaquá 80 7 24,7 * Taxa de morte violenta para cada 100 mil habitantes