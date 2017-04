A burocracia sempre vence

Editorial

Novidade alguma a notícia que nos deu, esta semana, o Governo do Estado, quanto ao embargo imposto pelo Tribunal de Contas para a fase final da concorrência pública que definirá a empresa responsável pela duplicação da Rodovia Mogi-Dutra, no trecho entre Arujá e a Rodovia Ayrton Senna.

As coisas caminham assim: o Departamento de Estradas de Rodagem inicia pelo pré-estudo para a obra. Em seguida, com aval da Secretaria dos Transportes, contrata o detalhamento do projeto executivo. Vencida mais esta etapa, entram em campo outras secretarias de Estado, incluindo as de Planejamento e da Fazenda. Já com a participação do governador, cuida-se da busca de recursos, próprios ou externos – por meio de financiamento – e, enfim, da decisão política: esta é uma prioridade que interessa ao governo?

Pois bem: todas estas etapas, ao longo dos últimos 10 anos, foram cumpridas com a demora que caracteriza a burocracia imposta pelo “custo Brasil”. Dentre os fatores determinantes para aceleração ou retardo das decisões, entra o Tribunal de Contas.

Foi esta instituição, segundo o Palácio dos Bandeirantes que, no final do ano, encaminhou ao DER questionamento feito por empreiteiras – sempre elas – interessadas no negócio. E que o Governo do Estado respondeu em janeiro.

Pois no final da tarde de terça-feira, menos de 24 horas antes da definição da concorrência pública, sai lá de um dos gabinetes do TCE uma ordem para que a etapa final seja suspensa, até que o Governo do Estado responda aos questionamentos apresentados. Sim, aqueles mesmos questionamentos, segundo o Governo, já respondidos em janeiro.

Um dia chegará, enfim, que governantes e funcionários públicos, todos eles, entenderão que estão a serviço da comunidade. Não servindo-se dela ou usufruindo de suas delegações para servir sabe-se lá a quem.

São em momentos como este que lembramos do preâmbulo da Constituição Norte-Americana, em vigor desde 1787: “Nós, o Povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América”.