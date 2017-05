‘A Bela e a Fera’ será encenada em Mogi

Caderno A - Capa

A encantadora história inspirada no conto francês escrito originalmente por Gabrielle-Suzanne Barbot, Dama de Villeneuve, e que se tornou mais conhecido na versão de Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, será encenada neste domingo, às 16 horas, no palco do Teatro Vasques.

A história gira em torno de Bela, uma jovem que vive com o pai numa pequena aldeia. É apaixonada por livros, o que é muito incomum para sua época. Ela também foge das investidas de Gaston, o bonitão da aldeia que almeja se casar com ela, porém é grosseiro e primitivo.

Maurice, o pai de Bela, numa saída para levar seus inventos até a feira, acaba sendo atacado por lobos e encontra um castelo para se abrigar. Bela, então, sai à sua procura, e no castelo encontra a Fera, um ser horrendo e estranhos objetos falantes.

Com o passar do tempo, Bela descobre que a Fera é um príncipe, que por sua arrogância e egoísmo acabou enfeitiçado por uma feiticeira que se passava por uma mendiga, e lhe lançou o castigo após ser humilhada por ele.

Para quebrar o feitiço, a Fera teria de amar alguém e ter o sentimento retribuído, caso contrário, estaria condenado a viver como um monstro para sempre.

Nesta montagem, a adaptação e direção são assinadas por Rogério Oliveira, que também está no elenco ao lado de Amanda Bonato, Augusto Valente, Du Kamargo e Felipe Bertollato.

O ingresso custa R$ 50,00, com meia entrada a R$ 25,00 e o promocional (com apresentação de filipetas distribuídas nas escolas e comércio) sai a R$ 20,00 e se for antecipado (com a filipeta) o valor é R$ 15,00.

O Teatro Vasques se localiza na Rua Dr. Corrêa, 515, no Carmo. O telefone é 4798-1747.