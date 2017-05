Artigos

Perseu Gentil Negrão

Tenho por hábito, após o lanche noturno, assistir um pouco de televisão. Primeiro noticiários. Depois a novela. A atual está chata e a substitui pelo “Netflix”. Essa semana eu estava entre “Vikings” e cochilos, quando fui despertado pelos estrondos de rojões. Assustado, “pausei” a série e fui descobrir o motivo do foguetório. Constatei que ocorria um jogo de futebol (campeonato sem importância, entre um clube grande e um inexpressivo). Conclui: o mesmo indivíduo que perturba o sossego dos vizinhos tarde da noite, protesta na Avenida Paulista contra a corrupção. “O roto falando do esfarrapado”.

Como eu fora interrompido, resolvi dar uma espiada no “Facebook” Muitos “posts” de política (coxinhas X mortadelas) e de futebol (geralmente ofensivos: chamando de maloqueiro, velho; os piores são os homofóbicos, lembrando que homofobia é característica de “gay” enrustido).

Cansei do “Facebook” e fui para a cama. Ali lembrei do período que eu prestava o serviço militar e, a cada 20 dias, precisava cortar os cabelos. Na época os cabeleireiros eram chamados de barbeiros. Ir à principal barbearia da cidade para mim era um “horror”, mas como todos frequentavam o local eu tinha que aguentar.

A barbearia era o ponto de encontro dos fofoqueiros e comentaristas de futebol. Os “habitués” do local discutiam futebol e só paravam para falarem mal de alguém que estava passando. Certa feita, passou pelo local uma menininha e alguém perguntou: “e essa? por incrível que pareça um desocupado respondeu: “não demora estará …, pois a mãe e a tia…”. Na mesma barbearia falava-se muito de política também. As observações, na quase totalidade, eram idiotas e tendenciosas.

Um dia criei coragem e fui em outra barbearia, mais distante do centro e sem o mesmo glamour. Adorei uma placa afixada no seu interior: “Política. Futebol. NÃO”.

Passados mais de 40 anos, fico pensando no velho barbeiro e sua plaquinha. Não chego a esse grau de radicalização. Não falo de futebol, porque acho muito chato. De política discuto um pouco, mas sem exageros. Apenas me exalto com aqueles que defendem os indefensáveis. Acredito que dentro de alguns anos, vou andar com um crachá: “Política. Futebol. NÃO”.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo