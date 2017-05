A Assembleia nos tempos de Francisco “Chiquito” Franco

Informação

Francisco Chiquito Franco , nascido em Mogi das Cruzes no começo do século passado, de tradicional família da Cidade, teve uma vida agitada. De jogador de futebol do São Paulo FC, em cujo time conquistou o campeonato de 1931, a político de forte expressão eleitoral e ativista cultural, ele passou por várias cidades do Interior paulista como funcionário do Grupo Votorantim, chegando a se eleger prefeito de Rancharia. Seu período de maior projeção, entretanto, foi como deputado estadual, eleito graças às duas regiões com as quais mantinha profundas ligações: Rancharia e Mogi. Chiquito Franco exerceu quatro mandatos consecutivos, entre 1954 e 1966, tendo sido conduzido por três vezes (1959, 1965 e 1966) ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa paulista. São dessa época os “causos” que o jornalista Sebastião Nery relata em seu livro Folclore Político- 1.950 histórias¸ uma coletânea de bem humoradas e saborosas historietas de políticos de variadas época. Uma delas envolve Chiquito e o também deputado Juvenal de Campos, integrante da chamada “turma da pesada” da época, que sempre conseguia o que queria dentro da Assembleia. Um dia, conta Nery, ele teria pedido um cargo para um correligionário interiorano, algo que o presidente Chiquito assinou na hora. Juvenal telegrafou para a sua Sorocaba e mandou o correligionário ficar de olho no Diário Oficial. Passados dois meses, Juvenal vai a seu reduto e encontra o já “ex-correligionário” a dizer cobras e lagartos pela nomeação que não saíra. Juvenal volta furioso a São Paulo e interpela o presidente da Assembleia em termos ríspidos. E Chiquito o acalma: “Ora deputado, eu assinei, mas não dei minha palavra de fé. Letra só vale em banco e em música”.

Paralisação

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB) foi o único no Alto Tietê a recorrer preventivamente à Justiça contra a paralisação dos serviços essenciais durante a paralisação da última sexta-feira. As demais prefeituras preferiram não enfrentar o movimento paredista ou simplesmente não acreditaram que a greve pudesse vingar em suas cidades.

Gestão pública

O vereador mogiano Caio Cunha (PV) participou, na semana passada, de uma imersão na Fundação Estudar. Na ocasião, o mogiano compartilhou a metodologia do seu mandato com estudantes da instituição, dividindo o espaço de conversa com políticos de São Vicente e da Capital. “Foi mais uma oportunidade para falarmos sobre nosso projeto de transformação política. Conversei com jovens interessados em mudar a gestão pública brasileira”, relata Caio.

Voluntariado

A Secretaria Municipal de Transportes capacita, amanhã, os 43 primeiros voluntários que atuarão na campanha de trânsito “Mogi Pela Vida”. São pessoas da comunidade que atenderam ao chamado da Prefeitura e se ofereceram para dedicar um ou mais horas por semana para orientar a travessia de pedestres em ruas da Cidade.

Maio Amarelo

Ainda sobre o trânsito: no próximo dia 10 será lançado o projeto “Maio Amarelo”, uma mobilização nacional voltada para reduzir mortes em vias públicas. Em Mogi, a campanha deverá alcançar, principalmente, a Avenida Fernando Costa, entre Braz Cubas e Jundiapeba, campeã em atropelamentos na Cidade. Para este ano, a Prefeitura de Mogi promete outras novidades.









Cotidiano

Frase

O que pesa no Norte,/ pela Lei da Gravidade,/ isso Newton já sabia,/ cai no Sul, grande Cidade.

Belchior (1946-2017), cantor e compositor cearense, em “Retrato 3 x 4”