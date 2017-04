A arte gigante de Rodrigo Bittencourt

Caderno A - Capa

Muitos podem pensar que foi a alta estatura da maioria dos jogadores de basquete que inspirou o escultor mogiano Rodrigo Bittencourt, 35 anos, a produzir uma peça que, pronta, vai alcançar os seis metros de altura. Não foi. O que moveu o artista a projetar a grande escultura que homenageará o time de Mogi das Cruzes, campeão paulista e da Liga Sul-Americana, foi sua paixão por monumentos gigantes.

Rodrigo trabalha diariamente em seu atelier no bairro do Botujuru, sobre andaimes, produzindo uma peça que terá cerca de três toneladas, será doada ao município e instalada em uma área pública da cidade, ao ar livre, no mês que vem. Ela vai se chamar “Basquete” e é resultado de uma ideia de Bittencourt que se concretizou há dois anos em um projeto desenvolvido pela designer editorial e gráfica Roberta Regato aprovado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria de Estado da Cultura.

A partir daí, o trabalho inicial foi visitar possíveis patrocinadores e a resposta positiva só chegou poucos meses antes de terminar o rígido prazo estabelecido para esta captação, quando a direção da Rinnai, indústria de aquecedores instalada em Mogi, aprovou o protótipo da escultura e se tornou a patrocinadora do monumento.

“Eu gosto de basquete e sempre acompanhei o esporte. Com o time de Mogi em alta e fazendo toda a cidade vibrar, tive a ideia de fazer uma homenagem e imediatamente pensei em uma grande escultura, que sempre foi o que sonhei e gosto de fazer”, diz Rodrigo.

O gerente de marketing da Rinnai, Leonardo Abreu, diz que a empresa está “honrada e feliz em prestigiar o artista e a cidade de Mogi das Cruzes com o patrocínio dessa belíssima escultura. Esperamos, via esse apoio, colaborar para que tanto arte quanto esporte alcancem mais visibilidade, não só na cidade como em toda a região”.

Aventuras em sucata

Rodrigo Bittencourt só começou a criar peças gigantes há oito anos quando sentiu que estava preparado para as grandes aventuras em sucata de aço inoxidável, seu material preferido. Filho do também escultor Lúcio Bittencourt, ele frequentou o atelier do pai desde seus primeiros anos de vida.

“Comecei a andar no atelier e me lembro do meu pai me pedir para mudar o nível de uma solda de carbureto, mexendo em uma alavanca, enquanto ele trabalhava. Eu acompanhava tudo e ia todos os dias com ele buscar sucata nos ferros-velhos, especialmente no Coelho, em César de Sousa, onde aprendi a garimpar a sucata’, conta.









Rodrigo começou a trabalhar com o pai aos 12 anos, finalizando as peças de Lúcio, e assim foi se desenvolvendo na área da pintura, solda e do acabamento em aço inox. Aos 18 anos não escolheu uma faculdade da área de artes como seria de se esperar. “Pensava em explorar a parte comercial coisa que meu pai nunca gostou de fazer, mas que é necessária para ajudar um artista a sobreviver. Fui fazer marketing”.

Além disso, ele começou a se dedicar a peças em série como troféus e presentes corporativos, o que permitiu a independência do pai e lhes deu o prazer de se transformarem em parceiros em muitas peças e trabalhos. Como Aristóteles ensina e diz que o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre, Rodrigo já dá a Lúcio consultoria em pintura, acabamento e vendas.

Depois de conseguir uma boa clientela de peças em série e presentes corporativos, Rodrigo encontrou espaço para fazer as sonhadas grandes peças. A primeira foi um cavalo que está instalado em Ribeirão Pires. A segunda foi o mesmo animal cuja anatomia o artista muito aprecia.

Quando não está totalmente dedicado a um monumento, Rodrigo faz peças por encomenda, atende as demandas de presentes corporativos e também de mobiliário, mas garante que sua maior satisfação como artista são as esculturas gigantes. Leva sua assinatura o “Cavalo Alado” que está na frente no Terminal Central, em Mogi, e também um monumento em homenagem ao Divino Espírito Santo que será instalado na nova rotatória da SP-66, próximo ao Parque Centenário, que aguarda a construção de uma base atualmente em licitação pela Prefeitura Municipal.

Paralelamente ele está desenvolvendo, em parceria com o pai, um projeto de cinco monumentos para Suzano, custeados por meio de emenda parlamentar. Já estão instaladas a “Beleza Negra” (Parque Max Feffer), “Dama das Flores” (praça Cidade das Flores) e Tsuru (praça Sol Nascente, rodovia Índio Tibiriçá). As próximas serão em homenagem às culturas indígena (bairro do Raffo) e nordestina (av. Francisco Marengo).