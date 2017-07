7ª Degustação de vinhos

Silene

Next Andréia Pichara e Ricardo Baldarena receberam centenas de convidados na 7ª. Mega Degustação de vinhos da Offer Importados. (Foto: Elton ishikawa)

Jayme Paulillo e Renata Roggero foram degustar as sugestões apresentadas por cerca de 10 importadoras. (Foto: Elton Ishikawa)

Cassiana e Marcelo Dutra de Oliveira também conferindo as opções das mais variadas marcas. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcelo Antonio e Carla Cury clicados pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Mário Prado e Denise Almeida entre as inúmeras presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, conhecendo novos vinhos, Rubens e Marina Torquato e Conceição Ribeiro. (Foto: Elton Ishikawa)

40 Anos no O Diário

Neste mês de julho quando completo 40 anos de atividades em O Diário gostaria de agradecer a moção, de autoria do vereador José Antonio Cuco Pereira, que foi aprovada por unanimidade em sessão ordinária, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, me parabenizando por minha atuação neste tradicional veículo de comunicação. Ao vereador Cuco Pereira e aos demais integrantes do Legislativo, o meu muito obrigado, pelo prestígio, pelo reconhecimento e pelo incentivo ao meu trabalho, que sem sombra de dúvidas, ao longo dos anos, exigiu muita determinação, mas que também me proporcionou inúmeras alegrias como esta homenagem que recebo agora. Merci.

Chefs Notáveis

A Chef Luriana Toledo e as crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais assinam o jantar especial da primeira turma do projeto Chefs Notáveis do Fundo Social de Solidariedade, que acontece no próximo dia 20, às 19h30, no Helbor Patteo Mogilar, na Rua Manuel de Oliveira, 269. Os convites para o encontro, que terá no cardápio massas, já estão à venda.

16ª. Festa do Divino

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque de Brás Cubas, que tem á frente o padre Francisco Deragil, encerra na noite de hoje, a 16ª. Festa do Divino Espírito Santo, que vem sendo realizada sob o comando dos festeiros Carlos Alberto da Silva e Sonia Aguiar Teodoro da Silva e os capitães de mastro Paulo Prestes de Oliveira e Gislei Terezinha Prestes de Oliveira.

Liquida Inverno

A Rede Tranzação continua com a sua liquidação de Inverno em todas as suas lojas Tranzação Modas, TranzUP, Tranzação Baby e Tranzação Calçados, de Mogi e Suzano. Seguindo as tendências da estação, a rede oferece descontos de até 50%.

Nats 9

Willian Sleiman Khouri, Denise Neves Allioni, Adriana Amaral Santos, Lílian Yumiko Imamura

Nats 10

Ana Maria Siqueira, Eliane Sampaio, Sérgio de Miranda, Carol Cagno Ferreira, Lívia Fumiko Ymamora, Maria Antonieta Pereira, Daniel Nascimento, Tânia Luiza de Andrade Watanabe, Aglaé Andrade de Lima, Mariza Costa