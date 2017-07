7ª Degustação de vinhos II

Silene

Previous

Next Rivaldo e Mirim Azevedo, Cidinha e Roberto Pires clicados na 7ª. Mega Degustação de vinhos da Offer Importados. (Foto: Elton Ishikawa)

Flávio e Maria Inês Macari clicados pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Gilberto Torelli e Silvia Ribeiro mais uma vez prestigiando o concorrido encontro. (foto: Elton Ishikawa)

Norma e Antonio Kretzmann foram degustar os vinhos harmonizados com os quitutes do Expresso Gourmet de São José dos Campos. (Foto: Elton Ishikawa)

Jerva e Francisco Del Poente entre os inúmeros convidados da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, as presenças de Luiz e Ana Elisa Penha na boa companhia de Carmem Baldarena. (foto: Elton Ishikawa)

Posse

O Lions Clube de Mogi das Cruzes promove na noite de hoje, a festiva de transmissão e posse da nova diretoria para a gestão 2017/2018, que terá como presidente Neusa Marialva. A reunião está marcada para as 20 horas, Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes, na Avenida João XXIII, 500, no Socorro.

Festival

O Restaurante Casa Portuguesa, Rua Nilo Garcia Alabarce, em Cesar de Souza, marcou para o próximo dia 21 o seu Festival do Bacalhau que irá servir, no jantar, três tipos de pratos, em sistema de rodízio e self service. As reservas de convites podem ser feitas até o dia 20, pelos fones 4761-6348 e 4761-6625.

Campanha

O Instituto Pró+Vida “São Sebastião” continua recebendo doações para a sua campanha de alimentos, que visa arrecadar feijão, café, óleo e açúcar para complementar as necessidades de seus idosos internos. Para colaborar é só entregar as doações nos postos de arrecadação na sede da entidade, na Rua Pedro Paulo de Carlo, 500, na Vila São Sebastião, e no bazar permanente, na Rua Senador Dantas, 602. Informações pelo os fones4762-1103 / 4726-7929.

Temporada de Inverno

Os desfiles da temporada de inverno 2018 de alta-costura em Paris foram invadidos por flores com pétalas tridimensionais que brotavam nos vestidos e até em peças de alfaiataria. Esse verdadeiro jardim 3D apareceu nas passarelas da Chanel, Fendi, Armani Privé e Giambattista Valli em bordados e apliques das coleções de couture.

Nats 12

Danilo Bonelli Vicco, Paulo Eduardo de Castro, Amanda Fratéa de Lucca, Sérgio Xavier Franco, Giovanna Miletti de Carli, Aninha Lemos, Nilton Oliveira