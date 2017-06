60 anos Gouveia IV

Silene

Next Helena e Oscar Constantino de volta ao circuito social na festa dos 60 anos da Distribuidora de Bebidas Fidalgo Gouveia. (Foto: Elton Ishikawa)

José Regina Bília entre os convidados da família Gouveia. (foto: Elton Ishikawa)

Colocando o papo em dia, Marcos Nali e Fábio Boni. (Foto: Elton Ishikawa)

Lili e Flávio Montemor pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Luciana e Cláudio Costa também presentes a comemoração. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda nessa noite, as presenças de Nilberto e Cláudia Duque. (Foto: Elton Ishikawa)

Radiantes

Carol e Fábio Rudge estão radiantes, com a chegada do filhote Gabriel, nascido no último sábado, na Maternidade Pró Mater, em São Paulo. Os vovós corujas Eliana e José Machado Pinto, Helena e Gilson Rudge, também eufóricos, com a chegada do fofíssimo netinho.

Festa Junina

O Colégio São Marcos marcou para o próximo dia 24, a partir das 12 horas, a sua Festa Junina que vai movimentar as suas instalações, da Avenida Laurinda Cardoso Mello Freire, 161, com entrada pela Rua José Urbano Sanches, na Vila Oliveira. Por lá, barracas de comes e bebes, comandadas por entidades assistenciais da Cidade, além de danças típicas e musica ao vivo.

Inauguração

Será aberta nesta quarta-feira, às 15 horas, a unidade mogiana da Eisland Gelato, conhecida marca que faz sucesso em Santo Antônio do Pinhal, pertinho de Campos do Jordão, sob o comando de Renata e Marcos Galvão. A primeira loja em Mogi, na Avenida Braz de Pina, no Alto do Ipiranga, tem a frente Claudio Galvão e Aline Ribeiro, e além de 20 sabores de gelato, preparados de forma artesanal, acompanhamentos como apfelstrudel, petit gateau e brownie, todos de produção própria, geléias, compotas, doce de Leite Jersey, cafés e os chocolates Le Montcho.

Hit do Inverno

O veludo molhado tingido de nuances fechadas como preto e vinho reveste ternos e conjuntos que atualizam o guarda-roupa em looks perfeitos, são tendência e o hit certo para o inverno 2017.

Nats 14

