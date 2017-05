60 anos Gouveia III

Silene

Next Rafael e Dora Iniesta dividem o clique com a diretora Instituto Dona Placidina, irmã Helena Ramos Bonfim. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcelo, Fátima e Isabelle Inocêncio também presentes ao encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Anderson Ferreira e Claudia Oliveira pela Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Ademir de Marchi e Lilian Alvarenga entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Maria Arlete Bastos Pereira e Valdir Lopes os anfitriões do jantar festivo. (Foto: Elton Ishikawa)

Tâmara Pawlenko Martins, Mara Lopes Módulo e Nilze Giuseppe na reunião comemorativa do Dia das Mães do Rotary Club de Mogi das Cruzes (Foto: Elton Ishikawa)

Mostra de Arte

Aberta a visitação até o próximo domingo a Mostra de Arte Denerjânio Tavares de Lyra “A Festa do Divino Através da Arte”, montada no Pró-Hiper, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540, no Mogilar, reunindo trabalhos assinados por artistas mogianos, a mostra tem como tema “A Festa do Divino através da Arte”.

Cultura Japonesa

Prossegue até o dia 12 de junho, o Festival da Cultura Japonesa que vem sendo realizado na Praça de Eventos do Mogi Shopping, com estandes de produtos da cultura japonesa e programação cultural organizada em parceria com o Bunkyo de Mogi das Cruzes. Por lá, o público terá a oportunidade de conhecer as artes tradicionais japonesas como o origami, dobradura de papel, Shodô, escrita japonesa e mangá, desenhos em quadrinhos, além de itens como os quimonos, sakês, massageadores, amuletos e souvenirs.

Projeto Rumo

A Universidade Braz Cubas marcou para hoje e a 30ª edição do Projeto Rumo, que acontece a partir das 8 horas, no Campus da Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233, no Mogilar. Destinado aos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, o evento de orientação profissional gratuita apresentará aos estudantes mais de 50 profissões, entre cursos superiores, técnicos, de aprendizagem industrial, além de carreiras na Polícia Militar, Forças Armadas e Corpo de Bombeiros. Os professores da UBC e outros profissionais convidados estarão ministrando palestras e à disposição para quaisquer dúvidas sobre as diversas profissões.

Nats 31

Uiara Montenegro, Dante Romanato, Antonio Fortunato Regiani, Nézio Carnélos, Vera Sylvia Boucault Cunha, Camila Ferreira Nepomuceno