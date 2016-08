4 delegados chegam. E 3 partem

Comentários (0) Policia Like

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil de Mogi e Região do Alto Tietê finalmente recebeu aumento do efetivo após os novos policiais concluírem o curso de formação na Academia, na Cidade Universitária. Segundo o delegado seccional, Marcos Batalha, foram 4 delegados, 4 escrivães e 7 investigadores designados para as Delegacias, mas as unidades ainda carecem de funcionários. O quadro permanece desfalcado, principalmente, de delegados e escrivães. “Já temos a finalização de concursos e, depois, será preciso esperar a realização dos cursos”, explica.

A vinda desse grupo da Polícia Civil ameniza às atividades de Polícia Judiciária, mas não resolve. Para se ter uma ideia, quatro novos delegados se apresentaram ao seccional Marcos Batalha, mas outros três foram embora para outros municípios. André Junji Ikari, cuja família é de Mogi, deixou de ser titular do Setor de Investigações Gerais (Sig), em Braz Cubas, para atuar na área da Seccional de Jundiaí, no Interior de São Paulo, já os plantonistas José Hélio e André Tostes foram trabalhar, respectivamente, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e em Santa Branca.

Diante disso, as novas autoridades substituíram os transferidos, restando, na realidade apenas um novo delegado à Seccional de Mogi. A situação é delicada – em ano eleitoral o poder público fica impedido de fazer concursos e contratações, conforme ordena a legislação.

O atendimento ao público fica abalado nos plantões das unidades policiais, muitas vezes por conta da deficiência de pessoal. Um delegado, por exemplo, num período de 12 horas, responde em Mogi pelo Distrito Central e o 2º Distrito Policial de Braz Cubas; o de Suzano por Ferraz de Vasconcelos, e o de Poá por Itaquaquecetuba. O sistema opera em termos de revezamento dia e noite. Agora, como uma autoridade pode estar em dois lugares no mesmo tempo, procurando resolver os problemas criminais que aumentam consideravelmente, sem haver acúmulo de serviço para ele próprio e sua equipe formada em cada Delegacia por um escrivão e um investigador?

O público sente o aumento do tempo de espera pelo atendimento quando a equipe de plantão precisa elaborar um auto de prisão em flagrante contra o autor (ou autores) de um crime, ou então, durante o registro de uma ocorrência mais complicada. Entram na fila a população e os policiais militares. Há casos em que equipes da Polícia Militar ficam durante horas à espera da apresentação dos criminosos a serem autuados e encaminhados para a cadeia.

Nessa condição, os policiais civis informam o público que o tempo de espera vai aumentar. O cidadão é orientado a retornar ao Distrito Policial em um outro dia, ou a elaborar o Boletim Eletrônico, via internet, pelo site da Polícia Civil. Nem todos concordam.

O atraso no atendimento é pivô de discórdia entre policiais militares, que esperam, e policiais civis, que atendem. Muitas vezes, as divergências atingem patamares administrativos e acabam até na Justiça. O bom senso deveria prevalecer. E para piorar, não raro, o sistema da Prodesp, denominado RDO (Registro de Ocorrências Digitais) é interrompido por problemas locais ou na rede estadual. O trabalho costuma ser suspenso, às vezes, por horas.

À Polícia Civil ainda compete às investigações de crimes como homicídios, latrocínio (matar para roubar) roubos, furtos, estelionatos

e outros. A cada queixa, normalmente, surge um inquérito policial ou Termo Circunstanciado. A soma de funções obriga a mobilização de grande número de funcionários. Uma das alternativas, como já vem acontecendo, é a aplicação da tecnologia digital, como foi implantado no Poder Judiciário, e está a caminho na Polícia Civil.