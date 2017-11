27º Furusato Matsuri será realizado no próximo fim de semana em Mogi

Cidades

CÉLIA SATO

Gratidão é o tema do 27º Furusato Matsuri, evento promovido pela Associação dos Agricultores de Cocuera, no próximo fim de semana, dias 11 e 12 de novembro. O tradicional Festival Agrícola de Mogi das Cruzes vai apresentar aos visitantes o potencial produtivo dos agricultores do bairro mais antigo da colônia japonesa no Município.

O agradecimento à terra pela oportunidade de cultivar tanta variedade de verduras, legumes e frutas, além de flores, estará explícito na exposição que reúne a produção também das cidades da Região, como Biritiba Mirim e Salesópolis e de todos os bairros rurais de Mogi das Cruzes.

“Temos gratidão pelo solo fértil, por poder plantar, colher e garantir o sustento da família e o estudo dos filhos”, destaca o produtor Mário Okuyama, 61 anos, um dos coordenadores do evento, que também expõe sua produção. Ele lembra que há 65 anos seus pais, Katsu e Masaju Okuyama, iniciaram a atividade agrícola na propriedade localizada no Km 12 da Estrada Mogi-Salesópolis. Para ele, o agricultor é também um ambientalista, pois ajuda a cuidar da terra, do meio ambiente e tem-se dedicado à economia de água.

Mesmo após vencer a fase da crise hídrica, há dois anos, os produtores rurais permanecem atentos e modernizam o sistema de irrigação, que poderá ser conhecido pelos visitantes do Furusato Matsuri. No início, a plantação era irrigada com uma mangueira, passou pelo aspersor, agora de baixa vazão, até chegar ao gotejamento. “Nós já mostramos esse processo nos anos anteriores, mas acho importante continuar expondo, pois só assim, as pessoas vão entender, sentir e lembrar o empenho e a colaboração dos agricultores na economia de água”, reforça Okuyama.

Outro aspecto importante nesse processo de irrigação, esclarece o produtor de Cocuera, é o combate à erosão e menor incidência de doenças com a consequente redução do uso de agrotóxicos. Ou seja, com menor quantidade de água no solo, o agricultor ajuda na preservação da natureza. Mário Okuyama produz 200 caixas de alface por mês, algo em torno de 150 mil pés. Ele comercializa diretamente para feirantes e atacadistas.

A crise econômica recente também afeta diretamente os produtores rurais de Mogi das Cruzes e Região. “Muita gente teve de descartar os produtos colhidos, porque não compensava de jeito nenhum”, relata o agricultor, que destaca outros fatores que também contribuem para essa situação, como o excesso de produção. “Não tem jeito, o nosso mercado é regido pela lei da oferta e procura, e nossos produtos não são estocáveis”, lembra Okuyama.

Ele é um dos 150 produtores do Alto Tietê que vão expor no Furusato Matsuri, evento iniciado com a Festa do Pêssego e da Avicultura. Hoje, entre as frutas produzidas por aqui, se destaca o caqui, mas a mostra deve exibir também algumas variedades cultivadas em pequena escala, como é o caso da jabuticaba, que está em época de colheita. Há também uma gama considerável de flores e plantas.

A 27ª edição do evento vai reunir também 70 expositores na área externa da Associação dos Agricultores de Cocuera. São estandes de tratores e implementos agrícolas, além de pequenos comerciantes do minishopping. O Furusato vai oferecer ainda comidas típicas orientais e opções da culinária ocidental. Na programação cultural, destaques para as danças folclóricas, o som dos tambores e os shows. Uma das atrações especiais será o cantor mirim João Vitor Mafra, que se destacou no ‘The Voice Kids’.









O endereço do evento é Estrada Mogi-Salesópolis, Km 9,5. O ingresso a R$ 10,00 será vendido somente nos dois dias no local. Estudantes e aposentados pagam meia-entrada. Informações pelo telefone 4792-2008.