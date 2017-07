Silene

Raquel e Sofia Regueiro, Juliana e Luiza Terra clicadas pelo 1º Lual Junino que movimentou o Clube de Campo de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishikawa)

Valter Ujvari e a vice-presidente do clube, Mariany Vicco de Oliveira. (Foto: Elton Ishikawa)

Em família, Rafael, Teo, Lilian e Cecília Carbonaro curtindo a festança. (foto: Elton Ishikawa)

Fernando e Beatriz Leonil também em ritmo junino. (foto: Elton Ishiakawa)

Beto Evangelista com a filhota Julia pela Praça de Eventos do CCMC. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Felipe Marques, Marcelo e Murilo Campos. (foto: Elton Ishikawa)

Turma das 12

A Turma das 12, composta por Geny Ragaini, Constança Lamim, Lina Moriconi, Neid Da San Biagio, Lela Brandão, Dora Altmann, Clélia Moreira Leite, Marie Athie, Ana Vidolin, Ana Maria Sossa de Marques e por Iracema Ferraz volta a se reunir mais uma vez na tarde de hoje, durante encontro articulado por Gloria Rossi, que impossibilitada de comparecer ao encontro, será muitíssimo bem representada pela filha Sandra Rossi, no Bella Torta.

Casa Portuguesa

O Restaurante Casa Portuguesa, Rua Nilo Garcia Alabarce, em Cesar de Souza, marcou para esta sexta-feira, o seu Festival do Bacalhau que irá servir, no jantar, três tipos de pratos, em sistema de rodízio e self service. A edição desta noite é só para quem confirmou convites com antecedência. Informações pelos fones 4761-6348 e 4761-6625.

Festival de Inverno

Em cartaz nesta sexta-feira, no Festival de Inverno Serra do Itapety, o lançamento do CD “Diamante de Sangue” do rapper Dimas D’Hemp, às 20 horas, no Centro Cultural. No Teatro Vasques, também às 20 horas, a apresentação da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes e o saxofonista Hudson Nogueira.

Alta-Costura

Jean Paul Gaultier se inspirou na estação mais fria do ano para criar uma mistura de reinterpretações de looks clássicos das badaladas estações de esqui, reeditando desde suéteres inteiramente bordados de paetês e tricôs longos feitos de tramas de seda pura a modelos superétnicos que vão de sáris a armaduras de samurais, apresentados em seu desfile de alta-costura do inverno 2018.

