16º Encontro Mulher Empresária

Silene

Previous

Next A diretoria do Conselho Empresarial Feminino da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Débora Lapique, Marisa Umeoka, Eliana Zendron Machado Pinto, Celú Campolino, Sandra Soller, Cecília Ferreira, Fádua Slaiman e Emília Severino. (Foto: Elton Ishikawa)

Luciano e Tânia Cristina Tripode no 16º Encontro da Mulher Empresária. (Foto: Elton Ishikawa)

Cleonice Cardoso dos Santos Siqueira e Homero Siqueira marcaram presença no concorrido jantar. (Foto: Elton Ishikawa)

Elaine Cristina Ramos Pinho e Odair Pinho entre os convidados do Consef. (Foto: Elton Ishikawa)

Kelly Cristina Soares Aoki e Michel Aoki também pela Churrascaria Boi Nobre. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá nessa noite de festa, Sueli Camacho, Mônica Lemes Padovani e Maria Paula Almeida. (Foto: Elton Ishikawa)

Basquete

O escultor mogiano Rodrigo Bittencourt está produzindo, em seu atelier no Botujuru, um monumento em homenagem ao time campeão de basquete de Mogi. A peça, em aço inox, com seis metros de altura e três toneladas, será instalada em uma área pública da Cidade ainda este mês. Intitulada Basquete, a obra é resultado de um projeto que vem sendo desenvolvido há dois anos pela designer Roberta Regato com aprovação do ProAC-Programa de Ação Cultural da Secretaria do Estado da Cultura e patrocínio da Rinnai.

Feira de Artesanato

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes dá inicio hoje a 11ª Feira de Artesanato e Variedades da APAE, que prossegue até sexta-feira, no horário das 14 às 21 horas, em sua quadra da Rua Carmen Moura Santos, 134. O encontro, que reúne os mais variados trabalhos, de artesãos de Mogi e região, tem como objetivo arrecadar verbas para melhorias e desenvolvimento da entidade. Entrada franca.

Tendência

Neste inverno, as saias-envelope, que revelam fendas generosas, aparecem feitas com materiais que vão do jeans à malha metalizada, para serem usadas tanto de dia quanto à noite. Outra peça chave da temporada é o trench coat, criado por Thomas Burberry para ser utilizado pelos militares britânicos na Primeira Guerra Mundial, que está de volta reinterpretado em diferentes estilos, do desconstruído ao street.

Nats 03

Lucia Miriam Minganti, José Edson Campos Moreira, Rose Muniz Silva, Sandra Maria Prado Ruiz, Juliano Borba, Ana Lícia Mossri Navajas, Leris Cruz de Mello