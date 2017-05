﻿﻿Aprovada

Sem categoria

De nada adiantou o esperneio da decadente oposição orquestrada pelo PT, que é contrária à reforma da Previdência, já que, na Comissão Especial da Câmara, o texto desta reforma foi aprovado por 23 votos a favor e 14 contra. Uma vitória do Planalto, e daqueles que se preocupam com o futuro deste País. Infelizmente, os contrários a esta reforma da Previdência, além dos partidos e sindicalistas retrógrados, são também aqueles ligados ao funcionalismo público, e que têm maiores benefícios no direito de suas aposentadorias. Mais de cem agentes penitenciários (pelos relatos, até armados) deram seu show de vandalismo e terror, quando invadiram a Câmara, para ameaçar políticos que votavam democraticamente esta reforma.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com